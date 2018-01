Plug-In-City 2.0 op Strijp-S in Eindhoven krijgt feestdak

EINDHOVEN - Plug-In-City 2.0 in Eindhoven krijgt een dak dat bij feesten op het naastgelegen Ketelhuisplein kan dienen als VIP-deck. Behalve het grote dakterras met bar komen er ook zonnepanelen te liggen en een daktuin. Dat blijkt uit de nieuwste tekeningen voor het circulaire werkdorp op Strijp-S.

Plug-In-City moet verhuizen omdat woningcorporatie Sint Trudo het terrein gaat saneren, zodat na de zomer van dit jaar de bouw van de woontoren Haasje Over over Area51 kan beginnen. Trudo heeft de inmiddels vol betonplaten gelegde locatie aangeboden als alternatief. De ontmanteling van het huidige containerpark is inmiddels begonnen. De komende maanden staat de verhuizing op het programma. De tien 'Pluggers', creatieve ondernemers zoals hout- en metaalbewerkers, architecten en ontwerpers, doen het werk grotendeels zelf.

In de tussentijd wordt druk gesleuteld aan een ontwerp voor de nieuwe locatie. Basis vormen de zeecontainers, daaromheen worden werkplaatsen en evenementenruimtes gebouwd met behulp van oude gebruikte kozijnen van renovatieprojecten van corporatie Woonbedrijf. In december zijn de eerste plannen gepresenteerd. Een van de belangrijkste 'uitdagingen' was toen nog het dak dat boven het hele parkje gebouwd moet worden.

Circulair

Sindsdien heeft de stichting Plug-In-City al weer nieuwe bedrijven gevonden die de bouw willen steunen. Onder meer Stam + De Koning Bouw, aannemer KWS, sloopbedrijf M. Heezen, het dakdekkersverband Collectief Duurzame Daken en New Horizons leveren bouwmaterialen én gaan samenwerken met PIC. Heezen levert bijvoorbeeld het stalen dak dat op maat wordt gemaakt en het collectief de isolatie en het bitumen. In alle gevallen wordt het materiaal 'circulair' gebruikt: de leveranciers blijven eigenaar. Als PIC 2.0 over vier jaar moet wijken voor het volgende bouwproject, kan het materiaal weer hergebruikt worden.

Met het Klokgebouw, organisator van concerten en de feesten op het Ketelhuisplein, is afgesproken dat het dak een functie krijgt als plek waar gasten ontvangen kunnen worden. Het dakterras kan de rest van het jaar gebruikt worden voor evenementen van de circulaire ondernemers zelf. Kunstgalerie MU Artspace, de buurman in gebouw Gerard, gaat een deel van het nieuwe PIC gebruiken om jonge talenten te begeleiden.

Wensenlijst

Maar Tim Kouthooft en Ivo Hulskamp van de stichting PIC benadrukken dat nog genoeg wensen staan op de lijst met benodigde materialen. En er zijn ook wel eisen aan de 'schenkers'. Die moeten niet alleen uit zijn op sponsoring maar liefst ook blijvend partner worden. Als 'wederdienst' kunnen ze dan meedoen aan de partnerdagen of producten uittesten in dit 'living lab'.