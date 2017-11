Plug-In-City in Eindhoven wint ABN AMRO Circular Economy Award

Onderzoek dreigbrief Woenselse Poort in Eindhoven gestopt

16:50 EINDHOVEN - Het onderzoek naar de dreigbrief die tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven eind 2016 ontving, is gestaakt. Dat laat de politie weten. Het handschrift van de brief kwam niet overeen met het handschrift van de eerder aangehouden oud-cliënt.