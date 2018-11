Pluim MMC in Eindhoven en Veldhoven, Elkerliek in Helmond in lijst gezakt

Ziekenhuis top 100EINDHOVEN - Het Máxima Medisch Centrum doet het goed in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100, het eindigt op de tiende plek bij de topklinische ziekenhuizen. Het Helmondse Elkerliek staat in de achterhoede in de lijst van streekziekenhuizen.

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en Eindhoven scoort in de jaarlijkse vergelijking tussen ziekenhuizen veel punten op de kwaliteit van de verpleging: een zeer hoog percentage patiënten wordt gecontroleerd op pijn na een operatie, bloedvergiftiging, ernstige verwardheid (delier) en ondervoeding, factoren die het herstel van een patiënt kunnen beïnvloeden.

Het MMC verricht voldoende oncologische operaties en heeft dus genoeg ervaring bij zowel blaas-, prostaat- als darmkankeroperaties. Het ziekenhuis rapporteert wel een hoog percentage patiënten met complicaties na een ingreep om een verwijding in de buikaorta te verhelpen en bovengemiddeld veel patiënten ervaren complicaties na het plaatsen van een knieprothese. Ook is het percentage patiënten dat overlijdt na complicaties na een darmkankeroperatie er hoger dan gemiddeld.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat 16de in de categorie van in totaal 26 topklinische ziekenhuizen. In dit ziekenhuis moet 16 procent van de patiënten langer dan drie weken wachten op een ingreep om een vernauwde halsslagader te verhelpen en ook het percentage patiënten dat na zo'n ingreep een beroerte krijgt of overlijdt ligt er hoger dan gemiddeld. Het Cathrien zit bij de 10 procent slechtst scorende ziekenhuizen op de controle van oudere patiënten op ondervoeding.

Het MMC en Cathrien behoren tot de topklinische centra. Die categorie is dit jaar apart beoordeeld, met de streekziekenhuizen in een andere categorie. Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen. Het Jeroen Bosch in Den Bosch komt daarin als beste uit de bus.

Steken

Zorgsaam in Terneuzen is het beste streekziekenhuis. In die lijst staat het Annaziekenhuis op de 16de plaats. Het Geldropse ziekenhuis eindigde vorig jaar nog als negende in de algehele top 100. Het Elkerliek ziekenhuis scoorde toen ook heel hoog (12de) maar duikelt nu bij de streekziekenhuizen naar de achterhoede: 37ste. Het Helmondse ziekenhuis heeft de controle op medicatie goed op orde, maar laat op andere vlakken steken vallen. Bij de controle op sepsis (ernstige bloedvergiftiging) van patiënten op de intensive care zit het bij de 10 procent slechtst scorende ziekenhuizen.