Pluim voor Philips Fruittuin in Eindhoven

Jeroen Zoet is bij PSV uitge­groeid tot een cultuurbe­wa­ker

17:24 Jeroen Zoet staat na vandaag nog drie jaar onder contract in Eindhoven, in plaats van nog maar één seizoen. Wie een voor de helft gevuld glas doorgaans als halfleeg benoemt, zal zeggen dat de keeper en PSV min of meer tot elkaar veroordeeld waren. Mensen die in zo'n geval praten over een halfvol glas, zullen zeggen dat zowel PSV als Zoet een uitstekende beslissing hebben genomen.