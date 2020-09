Plukdagen bij Philips Fruittuin in aangepaste vorm van start

EINDHOVEN - De traditionele plukdagen bij de Philips Fruittuin zijn zaterdag alsnog van start gegaan. Met een ticket kun je deze maand appels en peren komen plukken in de boomgaard. Vanwege de coronaregels is het veel rustiger dan voorgaande jaren.

Drie weekenden in september is iedereen welkom om fruit te komen plukken. Althans, als je een ticket hebt gescoord. Vanwege de coronaregels mogen er maximaal 250 mensen tegelijk op het twaalf hectare grote terrein. Voorheen was het steevast een gekkenhuis van duizenden sjouwende Eindhovenaren, maar dit jaar kun je lekker op je gemakje door de fruitbomen struinen. Ook krijg je dit jaar bij de ingang een katoenen tas om te vullen.

Kansen

Mede-eigenaar Carlos Faas is erg tevreden over de nieuwe opzet. "Onze grootste zorg was dat iedereen in de ochtend tegelijk voor de poort staat, maar gelukkig komt men heel gespreid binnen." De landelijke plukdagen van de Nederlandse Fruittelersorganisatie zijn dit jaar afgelast. "Maar wij zagen kansen", aldus Faas. "Hopelijk zien andere fruitbedrijven dat het op deze manier wél kan. Het is hier geen anderhalve meter; misschien wel veertig!”

Tussen de appelbomen staan leden van het plukteam dat hier doordeweeks werkt. Hun kennis over de vrucht komt nu goed van pas. Welke appels zijn goed voor in de appeltaart? En hoe houd je de verschillende soorten eigenlijk uit elkaar? Plukker Chris van den Biggelaar weet daar wel raad mee: hij ruikt eraan. Dit kan wel eens een Elswout zijn", concludeert hij over het exemplaar in zijn hand.

Pluktips

Waar moet je nou op letten bij het plukken? "Een appel kan van buiten heel mooi zijn, maar van binnen totaal rot", legt Van den Biggelaar uit. De buitenkant zegt dus niet zo veel. "Net als bij mensen, eigenlijk." Andere plukkers geven ook advies: draai de appel tijdens het plukken en zorg dat het steeltje eraan blijft zitten.

De nieuwe opzet is geboren uit noodzaak, maar is volgens Faas op de lange termijn waarschijnlijk beter dan de oude. "Ik had best wel zorgen over de drukte van voorgaande jaren. Zóveel mensen waarvan je niets weet. Je vraagt je af of dat wel goed blijft gaan. Nu zijn we tot bezinning gekomen.”

Niels Walters wandelt met zijn gezin tussen de bomenrijen. De oudste van de twee kinderen plukt al wat mee, terwijl de jongste zijn best doet om het op te eten. Met een appel in iedere hand lukt dat aardig. "Ik denk dat die tas leeg is voor we bij de auto zijn", constateert vader lachend.

De laatste tickets zijn te koop via eventix.shop/qj83rccd