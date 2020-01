Podcast | Laatste deel van ‘Operatie Market Garden door de ogen van een Eindhovenaar’

2 lichtgewon­den, 3 man aangehou­den bij vechtpar­tij bij Stratum­seind Eindhoven

4:54 EINDHOVEN - Bij een vechtpartij op de Oude Stadsgracht, tussen het Stadhuisplein en Stratumseind in Eindhoven, zijn rond 4.00 uur nieuwjaarsnacht twee mannen licht gewond geraakt. Een van hen is in zijn onderbeen gestoken. Drie mannen zijn aangehouden.