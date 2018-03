Poep spuit uit toilet in Eindhoven terwijl vrouw erop zit

EINDHOVEN - Zit je rustig op het toilet, spuit er ineens een fontein met gore troep uit de wc-pot. Het overkwam de dochter van Anja Meelkop dinsdagmorgen toen ze in haar Goudsbloemstraat in Eindhoven de riolering aan doorspuiten waren.

Haar 18-jarige dochter ging echter over haar nek en moest overgeven. Meelkop zelf werd pas echt kwaad toen ze door de medewerkers van de rioolaannemers de dooddoener 'kijk maar op de site van de gemeente' te horen kreeg.

,,Niet alleen bij mij was het mis. Bij verschillende huizen in de straat zat de stront tegen het plafond. Zonder waarschuwing vooraf. En het ergste is: ze gingen gewoon door met het werk in de hele buurt. Wie niet thuis is overdag, vindt de troep dus vanavond als de hele gemeente dicht is", aldus de 'zwaar geïrriteerde' Stratumse.

Ze klom na de afwijzende houding van de aannemers in de telefoon en probeerde bij de gemeente genoegdoening te krijgen. Rond 13.00 uur kreeg ze, na diverse kastjes en muren gezien te hebben, de verantwoordelijke rioleringsambtenaar aan de lijn. Excuses kreeg Meelkop wel, maar het werk werd niet stilgelegd. ,,Blijkbaar denken ze, dat komt bij zo weinig mensen voor, dat risico nemen we." De ambtenaar zei volgens de Eindhovense ook dat niet te voorspellen is of het probleem zich in een straat voordoet.

Schoonmaakploeg

Verschillende buurtbewoners hebben inmiddels zelf de boel weer schoongemaakt, maar Meelkop vindt dat een taak voor de gemeente, of de aannemer. Het bedrijf heeft haar ook een schoonmaakploeg beloofd; die zou dinsdagmiddag om 17.00 uur komen. Eerder lukte niet om iemand vrij te maken.

,,Waarom hebben ze ons niet in een wijkinfo gewaarschuwd, zoals dat wel meer gebeurt? De ambtenaar zegt dat er borden in de buurt staan, met een waarschuwing en een verwijzing naar de website, maar die heb ik niet gezien. En in zo'n brief kun je dan ook een telefoonnummer vermelden waar we terecht kunnen als er iets mis gaat. Want ze weten blijkbaar wel dat het in sommige gevallen fout kan gaan", aldus Meelkop.

Op de site van de gemeente is er niet veel informatie te vinden. Hoogstens dat er wat water op kan spatten uit het toilet. Vragen die deze krant over de kwestie stelde aan de gemeente, zijn nog niet beantwoord. Of dat dinsdag nog gaat gebeuren, is niet duidelijk.

Bij verschillende huizen in de Goudsbloemstraat in Eindhoven zat de stront tegen het plafond.