Poes Eu na twaalf jaar terug voor d'r oude dag in Geldrop

‘We hebben je poes gevonden.’ Een voicemailbericht van de Stichting Straatkat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Annemarie. ,,Poes gevonden? Maar ik ben helemaal geen poes kwijt dacht ik. Even later kreeg ik een foto en toen pas zag ik dat het Eu was. Na twaalf jaar verwacht je niet dat je d'r ooit nog ziet maar ik ben er dolgelukkig mee. In juni wordt ze 17.”