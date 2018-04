Poes met pasgeboren kittens van terras in Eindhoven gered vlak voor enorme drukte kampioensfeest PSV

Dat laat de dierenbescherming weten. Voor de Dierenambulance dus genoeg reden om snel in te grijpen want het was extreem lekker weer en PSV zou landskampioen gaan worden. Dat zou veel te druk zijn en veel te veel stress opleveren voor het jonge gezin.

Met drie vrijwilligers van de Dierenambulance en de hulp van de medewerkers van de pub konden de beestjes op tijd gered worden. Door de houten vlonders los te maken kon de toen nog zwangere moederpoes goed in de gaten gehouden worden. Na de bevalling zijn de moederpoes, met haar vier kittens van nog geen week oud, gevangen net voordat de enorme drukte in de stad zou losbarsten.

Het gaat goed met het poezengezin. De katjes verblijven nog in het opvangcentrum waar mama, als alles goed gaat, minimaal zeven weken blijft zorgen voor haar kleintjes. Daarna wordt zij gesteriliseerd en uitgezet in haar eigen omgeving. Dit omdat zij te schuw is om als huiskat geplaatst te kunnen worden. De kittens gaan in gastgezinnen wonen en worden opgegeven ter adoptie.