Poetin probeerde jarenlang voet aan de grond te krijgen op High Tech Campus

Video Man ernstig gewond bij incident in Eindhoven­se woning, twee verdachten opgepakt

EINDHOVEN - Een 37-jarige man is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een incident in een woning aan de Bergeraclaan in Eindhoven. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen zijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

4 maart