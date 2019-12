Poëzie op gevels Philipsdorp in Eindhoven

De resultaten zijn nu ook gebundeld in het fotoboekje Poëzie in Philipsdorp, als verslag van de ontwikkelingen in de wijk. De renovatie van de 771 woningen is Philipsdorp is inmiddels zo’n anderhalf jaar geleden afgerond, maar toch wilde Woonbedrijf de bewoners van de wijk nog een blijvend cadeautje geven waarmee ze regelmatig geconfronteerd zouden worden. Want, zo was de redenering, erfgoed kan alleen blijven bestaan als er een ‘hoofdstuk’ aan wordt toegevoegd.