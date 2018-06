‘Poging tot ontvoering’ van meisje (12) in Primark in Eindhoven

EINDHOVEN - Een meisje van 12 dreigde afgelopen weekend te worden ontvoerd in de Primark in Eindhoven. Dat zegt de moeder van het slachtoffer. De politie neemt de zaak hoog op.

Haar dochter stond misschien twee meter verderop, meer zal het niet zijn geweest. Terwijl moeder en oma zaterdagmiddag in de kelder van kledingwinkel Primark in Eindhoven beha’s uitzoeken, bekijkt het meisje (12) iets verderop een rek met glimmende telefoonhoesjes. Opeens staat er een vrouw naast haar: donkere krullen, jaar of dertig, getinte huid en met een roze vestje aan.

„Ze zei ‘kom, kom’ tegen mijn dochter en maakte een wenkend gebaar met haar handen”, vertelt de moeder, die uit angst niet met naam in de krant wil. „Ze zei nog iets meer, maar dat kon mijn dochter niet verstaan vanwege het accent. Voordat ze de kans kreeg om haar hand te pakken, rende mijn dochter naar mij toe.”

Camerabeelden

Nadat het meisje haar verhaal heeft gedaan, gaat haar moeder tevergeefs alle verdiepingen van de kledingwinkel af op zoek naar de vrouw in het roze vestje. Oma zoekt ondertussen contact met het personeel van de Primark. „De beveiliging heeft daarop de camerabeelden bekeken en aangeraden om aangifte te doen bij de politie”, vertelt de moeder. „Er zou goed te zien zijn wat de vrouw probeerde en hoe zij daarna de winkel uitrende.”

Medewerkers van Primark op de werkvloer bevestigen het verhaal, maar de kledingprijsvechter wil via de officiële kanalen niet reageren. Bij de politie ligt er een aangifte, die ook in het bezit is van deze krant. Verder zijn de camerabeelden veiliggesteld waarop de bewuste vrouw is te zien. Recherche heeft de zaak in onderzoek en probeert te achterhalen wie de vrouw is.

Bang

De angst zit er bij het gezin, dat afkomstig is uit Zuid-Limburg, in ieder geval goed in. Het bezoek aan Eindhoven had te maken met een spoedcursus van de oudste dochter voor haar scooterrijbewijs. Maandag was het gezin om dezelfde reden opnieuw in de stad. „We zijn voor de zekerheid maar naar attractiepark DippieDoe gegaan, omdat ik bang was om opnieuw te gaan winkelen”, vertelt de moeder.