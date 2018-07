Poké Bowl Original naar Eindhoven

Aan de Nieuwstraat 34 komt de vierde vestiging van het bedrijf. Een poké bowl is een kom met stukjes vis en groente. Overgewaaid uit Hawaï en steeds populairder in Nederland. Poké Bowl Original heeft momenteel al twee zaken in Rotterdam en een in Antwerpen. In het pand aan de Nieuwstraat was tot voor kort een winkel met zwangerschapskleding gevestigd.