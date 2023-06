Pokémons vangen en kanoën. Zo kom je een tropische dag in Eindhoven wel door

FC Eindhoven als grote favoriet naar eindstrijd om landstitel; tegenstan­der wordt zondag bekend

De zaalvoetballers van FC Eindhoven hadden in een best-of-three slechts twee duels nodig om ASV Lebo van zich af te schudden. Na de 5-4 winst van vorige week in Amsterdam werd het vrijdagavond 5-3 en is een plek in de finale om de landstitel verzekerd.