Polen voor even de baas in het Beursgebouw

Zo'n 35.000 polen wonen en werken er in Eindhoven en omgeving, becijferde horeca-ondernemer Bernd Weijers. Maar evenementen voor Polen, ze zijn er eigenlijk nauwelijks, constateerde hij na een gesprek met een bevriende baas van een uitzendbureau. ,,Een bezoekje aan een Pools festival in Duitsland gaf voor mij de doorslag om hier ook iets te organiseren. Iedereen zei 'waar begin je aan' maar ik heb het toch doorgezet. De kaartverkoop kwam in eerste instantie moeizaam op gang maar nu staan er toch meer dan vierduizend man binnen."

Speciaal voor het Polski Festival werd een keur aan Poolse sterren ingevlogen. Bekende Poolse artiesten en dj's die het publiek moeiteloos aan het dansen krijgen. Het was een van de eerste dingen die Katarijna Kudlensko (28) uit Rotterdam opviel toen ze acht jaar geleden naar Nederland kwam. ,,Nederlanders dansen niet. In veel cafés is er niet eens een dansvloer. Polen onder elkaar zijn veel uitbundiger."

Dat blijkt ook wel op de dansvloer die zo ongeveer de hele vloer van het Beursgebouw beslaat. Mensen dansen alleen, samen of met een hele groep. En wie niet danst drinkt of eet. Met name dat laatste hoort er echt bij op een Pools feest. Geen friet en hamburgers maar Poolse specialiteiten zoals pierogi (deeggerecht) en bigos (soort jachtschotel met zuurkool en worst).