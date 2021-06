Polikliniek en begeleid wonen van DE Hoop GGz in Pitstop Eindhoven; buurt heeft zorgen over overlast

EINDHOVEN - De Hoop GGZ opent woensdag 9 juni een polikliniek voor volwassenen met psychische- en of verslavingsproblemen in het Pitstopgebouw op de Grand Combin in Driehoeksbos. Het gebouw krijgt een opknapbeurt. Vanuit de buurt is er zorg over de vaste woongroep die gaat komen.

De Hoop GGZ heeft het gebouw in de wijk Driehoeksbos overgenomen van echtpaar Venhuizen. Twintig jaar geleden hebben zij hier het jongerenwerk vormgegeven met het opzetten van jongerencentrum Pitstop.

,,Het gebouw gaat een andere invulling krijgen. Ons Ark Kinderopvang is naar een andere locatie verhuisd. Hoofdgebruikers zijn De Hoop en JC Pitstop”, vertelt Maarten Ouweneel, manager van de polikliniek.

Quote Naar verwach­ting openen we in het voorjaar 2022 Huis van Hoop, een woongemeen­schap voor mensen die nog niet zelfstan­dig kunnen wonen. Maarten Ouweneel, De Hoop GGZ

In de polikliniek gaan op de eerste etage behandelingsgesprekken plaatsvinden met cliënten met psychische- en of verslavingsproblemen. Boven komen een aantal woningen met ambulante woonbegeleiding, volwassenen die zelfstandig wonen, maar ondersteuning kunnen gebruiken. ,,Naar verwachting openen we in het voorjaar 2022 Huis van Hoop, een woongemeenschap voor mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen. Voorwaarden zijn dat bewoners niet verslaafd zijn en behandelingen willen krijgen.”

De Hoop ggz bestaat reeds 45 jaar en is een christelijke instelling, opgericht door kerken. De hoofdlocatie is Dordrecht. Eindhoven is de eerste uitbreiding in Brabant. Hun missie is om er te zijn voor de kwetsbaren in onze maatschappij. Zij bieden niet alleen professionele zorg, maar ook informele zorg zoals een luisterend oor en het geven van liefde en aandacht met medewerking van vrijwilligers. Ouweneel: ,,Onze drijfveer is onze christelijke identiteit.”

Voor Pitstop verandert er niets

Matheus Sales de Moura, teamleider Pitstop geeft aan dat er voor het jongerencentrum niks verandert. ,,De openstelling blijft het zelfde. Waar mogelijk gaan we samenwerken. Onze mensbeeld en missie is hetzelfde. Wij zijn er voor de jongeren in goede en slechte tijden.”

Omwonenden zijn bang voor hangplek

Vanuit de wijk zijn er echter zorgen geuit. Bewoners van de Grand Combin en Weisshorn hebben contact gezocht met Ouweneel. Een vertegenwoordiger van hen zegt dat De Hoop past binnen de sociaal maatschappelijke bestemming van het pand en dat de zorg niet ligt bij de polikliniek. Bij omwonenden ligt de angst bij het beschermd wonen van mogelijke ex-drugsverslaafden. ,,In een straal van 1500 meter ligt de nachtopvang Barrierweg, De Grote Beek en beschermd wonen Fakkellaan. Bewoners zijn bang dat het een hangplek wordt en daarmee overlast veroorzaakt.”

De vertegenwoordiger geeft aan dat er goed contact is met Ouweneel. ,,Tegenhouden kunnen we het niet, maar we blijven in gesprek en zoeken naar compromissen.”