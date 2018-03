Politie Eindhoven hekelt toekijkers ongeval, 'onze handen jeukten'

Opinie Wat is uw stem waard?

10:27 'Wat is uw stem waard?' Dat is de centrale vraag in het Debat in de stad op 7 maart in het Parktheater in Eindhoven. Het is niet het zoveelste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen waarin kandidaten elkaar vliegen proberen af te vangen, maar een goed gesprek over het belang van gemeentepolitiek.