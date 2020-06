Politie Eindhoven mocht tijdens Black Lives Matter wel ingrijpen, maar niet op alle beledigingen reageren

EINDHOVEN - De politie kreeg in aanloop naar de Black Lives Matter-demonstratie op 6 juni in Eindhoven niet de instructie van burgemeester Jorritsma om zich in te houden tijdens het evenement. Wel is de politiemensen gevraagd op specifieke beledigingen niet te reageren. Dat schrijft Jorritsma dinsdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad.

Hij reageert hiermee op berichten dat de politie zich coulanter zou hebben moeten opstellen tijdens de betoging. Het zou tot onvrede en boosheid onder Oost-Brabantse politiemensen hebben geleid.

‘Dikkere huid’

Jorritsma schrijft dat samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) vooraf tolerantiegrenzen en bejegeningsprofielen zijn opgesteld voor de manifestatie. De-escalerend optreden was het uitgangspunt voor politiemensen en andere handhavers. ‘[...] en niet minder hard optreden. Daarbij is wel opgeroepen om een dikkere huid te hebben, maar zoals bij alle demonstraties geldt wat betreft bedreigingen en geweld een zero tolerance-beleid'.

ACAB en middelvingers

Tijdens de briefing voorafgaand aan de demonstratie is specifiek en ‘heel scherp’ ingegaan op een aantal mogelijke beledigingen. ‘Denk daarbij aan een opgestoken middelvinger of een tekst als ACAB (All Cops Are Bastards). Daarvan is tijdens de briefing expliciet gezegd niet op te treden’, schrijft Jorritsma. Die aanpak werd gesteund door het OM en de districtschef van de politie. Maar uit de brief aan de raad blijkt dat politiemensen desondanks verontwaardigd waren over die opdracht: ‘Dat heeft tot onbegrip geleid bij de betrokken dienders en dat begrijpen zowel de districtschef als de politiechef heel goed’.

Onvrede onder agenten

Het is gebruikelijk dat voor een demonstratie specifieke instructies gelden. De ene groep demonstranten is de andere immers niet. Wat op social media maandag al snel ‘meten met twee maten’ werd genoemd, was dus in feite niet meer dan een op de situatie afgestemde aanpak, beamen verschillende Oost-Brabantse politiemensen desgevraagd aan het ED.