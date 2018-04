Politie Eindhoven veel vaker naar verwarde personen

EINDHOVEN - De Eindhovense politie moest in 2017 vaker dan ooit in actie komen vanwege verwarde mensen. In totaal werden agenten zeshonderd keer meer op een incident afgestuurd dan in het jaar daarvoor: een stijging van 42 procent. In totaal ging het om 2008 meldingen. Dat maakte de politie en gemeente Eindhoven gisteravond bekend.

Het is een landelijk fenomeen, maar de stijging in Oost-Brabant lijkt iets groter, zei Eindhovens politiechef Albert van de Wetering. Eindhoven springt iets boven de andere steden - Den Bosch, Helmond en Oss - in de politieregio uit. ,,Wellicht omdat een grote stad als Eindhoven bepaalde aantrekkingskracht heeft." Maar hij ziet nog een mogelijke oorzaak: een kleine groep verwarde mensen veroorzaakt een groot deel van de meldingen. In Eindhoven zijn twee adressen verantwoordelijk voor een groot deel van de stijging.

Volledig scherm Eindhovens politiechef Albert van de Wetering © FotoMeulenhof

Dementerende ouderen tot drugsverslaafden

Dat het aantal meldingen landelijk toeneemt, wijt Van de Wetering aan de grote veranderingen in de zorg. ,,Veel extramurale zorg wordt in de wijken gebracht. En de gemiddelde inwoner vindt het heel lastig daarmee om te gaan." Hij benadrukt dat niet het aantal verwarde mensen toeneemt, maar het aantal meldingen. Vaak gaat het om mensen met meerdere problemen: van ouderen met dementie tot drugsverslaafden. In de nodige gevallen is ook drank of drugs in het spel.

Afname high impact crimes

De misdrijven met grote impact op slachtoffers - de zogenoemde high impact crimes - namen flink af: auto- (37%) en woninginbraken (9%), straatroven (38%) en overvallen (24%). ,,Net iets meer dan in de rest van het land", zegt Van de Wetering. Te danken aan de goede samenwerking tussen politie, instanties en inwoners, meent de politiechef. En soms stomweg door één goede vangst. Zo zou de afname van het aantal woninginbraken wel eens grotendeels te danken kunnen zijn aan het pakken van een duo inbrekers dat binnen en buiten Eindhoven vierhonderd keer had toegeslagen.

Geweld daalde niet

Ook het aantal incidenten met jeugd is gedaald; met 24 procent. Jeugdbendes zijn er al een paar jaar niet meer, wel groepen die zorgen baren. In de Edisonbuurt is zo'n groep 'fors aangepakt' zegt Van de Wetering, met meerdere aanhoudingen tot gevolg. Het aantal geweldsmisdrijven bleef in 2017 nagenoeg gelijk. Daar valt volgens de politiechef in samenwerking met de Eindhovense horeca nog wel wat te verbeteren. De politie wist zestig tot 65 procent van die zaken op te lossen.