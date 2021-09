Politie gebruikt deze slimme camera om bellende en appende automobilisten te beboeten

Regio wil Nuenen compense­ren als distribu­tie­reu­zen zijn tegen te houden: ‘Dit is zeer ongewenst’

7:29 EINDHOVEN/NUENEN - De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn bereid om in de buidel te tasten als Nuenen kan voorkomen dat er drie grote distributiecentra worden gebouwd op bedrijventerrein Eeneind-West. De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (Economie) heeft dat gezegd in reactie op zorgen die er ook in de Eindhovense politiek volop zijn over de Nuenense plannen.