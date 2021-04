Politie haalt 13 kilo hennep uit appartement in Oud-Woensel

Platform No Shhhame maakt Eindhoven­se jongeren bewust van seksueel grensover­schrij­dend gedrag

22 april EINDHOVEN - Waar ligt jouw grens? En: My body is not your business. Zo maar een greep uit de teksten op zadelhoesjes voor jongeren in de stad. Preventieplatform No Shhhame van het Expertisecentrum Mensenhandel & Jeugdprostitutie (Lumens) deelde er woensdag een paar honderd uit bij de fietsenstallingen bij Eindhoven Centraal.