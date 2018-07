Politie heeft identiteit man die tablet meenam uit fastfoodrestaurant KFC in Eindhoven

VIDEO PS­V-middenvel­der Duarte wil een betere 'stofzuiger worden'

20:53 ,,Dit is wat ik wil sinds ik bij PSV ben", zegt Laros Duarte (21), een van de nieuwelingen bij het trainingskamp bij PSV in Zwitserland. De middenvelder van het beloftenteam wil naar eigen zeggen meer 'een stofzuiger worden' en geniet enorm na de invitatie van hoofdcoach Mark van Bommel. ,,Op een aantal punten kan ik mezelf ontwikkelen en ik ben zeker van plan om de concurrentiestrijd aan te gaan om voor het eerste elftal in beeld te komen."