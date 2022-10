Politie keert ‘Heezerweg’ binnenstebuiten op zoek naar bewijs tegen drugsbazen; pottenkijkers niet gewenst

VERSLAG PSV tilt de doelpunten­pro­duc­tie naar een extreem hoog niveau en heeft een ‘koning van de tackle’ in huis

Tien wedstrijden in de eredivisie, 35 goals. PSV weet het net dit seizoen in de meeste nationale wedstrijden makkelijk te laten bollen, vooral dankzij Cody Gakpo en Xavi Simons. Zij zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle goals, iets wat ook zondagmiddag tot uiting kwam in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Maar er was veel meer waarom PSV kiezelhard kon uithalen (6-1).

16 oktober