Politie laat alle 21 aangehouden jongeren weer vrij

De aangehouden jongeren variëren in leeftijd van 13 tot 30 jaar. Het is verder aan het Openbaar Ministerie om te besluiten of de jongeren nog strafvervolging - bijvoorbeeld een boete - wacht of niet. De 21 werden opgepakt voor zaken als het overtreden van het noodbevel, het bij zich hebben van vuurwerk, een openstaande boete en baldadigheid. De gemeente kan eventueel er ook nog voor kiezen om via een gebiedsverbod een of meerdere jongeren een tijdlang te verbieden om in Tongelre te komen.