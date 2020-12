Politie lost waarschuwingsschoten na ‘verdachte situatie’ in Eindhoven

Geen ‘corona-coulance’ voor toestellen op Eindhoven Airport; vliegtui­gen moeten stiller in 2030

11 december EINDHOVEN - Schonere maar vooral stillere vliegtuigen. Als Eindhoven Airport na corona weer aan groeien wil denken, moeten vooral die toestellen landen in Eindhoven. De malaise in de luchtvaart als gevolg van de coronacrisis is in elk geval geen reden om van dat uitgangspunt af te wijken, stelt CDA-politicus Pieter van Geel in een nieuw advies aan de minister.