Politie maak jacht op bestuurders: ‘Ja, hier heb ik er een, telefoon, linkerhand!’

Beet! De onherkenbare politie-touringcar is nog niet eens ingevoegd op snelweg A59 richting Oss of de eerste automobilist is al het haasje. Ilona Timmers is helemaal achterin de bus het meest alert op de vroege ochtend. Zij heeft de donkere Volkswagen direct in het vizier. De agente van Team Verkeer Oost-Brabant knipt meermaals in haar vingers. ‘Ja, hier, hier, telefoon, linkerhand!’, klinkt het met stemverheffing. Gevolgd door het kenteken en nog maar een vingerknip zodat ook de meeschrijvers op de hoogte zijn.

Commandocentrum

Welkom in het commandocentrum op wielen. De politie rijdt deze week in een touringcar met geblindeerde ramen onherkenbaar rond op de (Oost)-Brabantse snelwegen. Op jacht naar bestuurders die het niet kunnen laten al rijdend met hun telefoon in de weer te zijn. Het aantal ongevallen vanwege onoplettend rijgedrag neemt alsmaar toe, ondanks de fikse boete (249 euro, maar je krijgt er op deze dag wel een sleutelhanger bij) die erop staat. De politie wil die levensgevaarlijke ontwikkeling met de tot MONO omgedoopte actie - concentreer je op één ding, namelijk rijden - een halt toeroepen.

Tekst gaat verder onder foto's

Volledig scherm Wim van Ziel coördineert de politie-actie vanuit de touringcar. © Pim Dikkers

Volledig scherm Een vrachtwagenchauffeur is aan de kant gezet. © Pim Dikkers

Spotters

Dat geldt in letterlijke zin ook voor de eerder genoemde bestuurder van de donkere Volkswagen. Collega’s hebben de chauffeur aan de kant van de weg gezet. Dat is geen één-tweetje, zo vanuit de bus. Nadat er melding is gedaan door een van de spotters, neemt Wim van Ziel al ijsberend door het gangpad het woord. Hij bedient de portofoon en staat rechtstreeks in verbinding met agenten in twaalf volgauto’s en op twee motoren die in de buurt van de bus - uiteraard ook in burger - rondrijden.

De informatie wordt zo gedetailleerd mogelijk doorgeven. Wat deed de bestuurder precies (verkeerd)? In welke hand heeft hij (meestal) of zij (soms) de telefoon vast? Die gegevens worden ook door de schrijvende waarnemers in de bus vastgelegd. Noteren, fotograferen, doorsturen naar een groepsapp. Zodat ook de agenten onderweg bij een aanhouding op de info terug kunnen vallen. Dat is de mores, die zich keer op keer herhaalt.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Wim van Ziel (r) en Frank Clemens, leden van Team Verkeer Oost-Brabant. © Pim Dikkers

Aanhouden

Waarom al die moeite? Van kenteken naar huisadres en een envelop op deurmat is toch een kleine stap? Zo werkt het niet. Een bon uitschrijven voor bellen of appen tijdens het rijden kan alléén bij een aanhouding. Dat gebeurt op deze ochtend overigens in overvloed. De ene na de andere bestuurder is de klos. Het is zelden stil in de bus, waar de automerken en kentekens je om de oren vliegen.

Timmers en haar collega Frank Clemens weten wanneer ze extra scherp moeten zijn. ,,Bestelbusjes, dure auto’s, vrachtwagens”, lepelen ze op. Er is vanuit de hoge touringcar met uitstekend zicht van boven geen ontkomen aan. Alles is zichtbaar, zelfs de meest gehaaide bestuurders lopen tegen de lamp. Het is alsof je op klaarlichte dag een fiets steelt in een drukke winkelstraat en vooraf ook nog even een waarschuwing geeft wat je van plan bent. Zó groot is de pakkans.

Quote We letten vooral op bestelbus­jes, dure auto’s, vrachtwa­gens Agenten Ilona Timmers en Frank Clemens

Frustratie

Het aantal chauffeurs dat zich misdraagt - soms met de telefoon pontificaal aan het oor, dan weer stiekem tussen de benen - is zo onvoorstelbaar groot dat de veertien volgvoertuigen regelmatig allemaal tegelijk bezig zijn. Tot grote frustratie van de zes waarnemers in de bus. ‘Stop maar even, geen volgers...’, verzucht coördinator Van Ziel dan. Op een parkeerplaats, bijvoorbeeld bij knooppunt Leenderheide aan de A2/A67, wordt dan gewacht, waarna de enorme stoet ‘jachthonden’ in colonne de snelweg oprijdt. Om binnen no time wéér een volgende ongehoorzame burger in de smiezen te hebben.

Het zal zeker niet de laatste zijn. Van deze dag, maar zeker ook wat nog komen gaat. Het jachtterrein van de politie verplaatst zich volgende week westwaarts. Dan zijn de snelwegen rondom Tilburg en Breda het domein van de politie-touringcar met z’n bonnen schrijvende gevolg. U bent gewaarschuwd.

