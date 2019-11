Politie nam groot risico met arrestatie van Dordtenaar in volle trein in Eindhoven: ‘Als we hem thuis konden oppakken, was dat wel gebeurd’

Met de arrestatie van een 24-jarige inwoner van Dordrecht op een vol treinstation in Eindhoven, nam de politie donderdag een groot risico. Een vuurwapengevaarlijke man in een menigte vol onschuldige omstanders: het is een situatie die de politie normaal gesproken kost wat kost wil voorkomen. Tenzij er geen andere keuze is.

Het is iets over 18.00 uur en druk op het Eindhovense station. Mensen zijn in de avondspits op weg naar huis of maken zich juist op voor lichtfestival Glow in de stad. Uitgerekend in deze mensenmassa besluit de politie donderdag een verdachte van een schietpartij aan te houden. Agenten zijn massaal op de been om het station af te sluiten, en het oponthoud van de reizigers duurt uren. In de trein worden passagiers geconfronteerd met zwaarbewapende agenten van het Rapid Response Team, een soort gespecialiseerd arrestatieteam.

De impact is enorm. Het is bovendien een situatie die de politie uit veiligheidsoogpunt koste wat kost wil voorkomen: een vuurwapengevaarlijke man tussen honderden onschuldige omstanders. Arrestatieteams lichten gevaarlijke criminelen het liefst ‘s ochtends vroeg thuis van hun bed. Of anders plukken ze iemand in hun auto van de weg. Het zijn de momenten dat de kans het kleinst is dat omstanders gevaar lopen als de aanhouding uit de hand loopt.

In Eindhoven gingen de agenten in een volle trein op zoek naar de verdachte van een schietpartij in Dordrecht. Blijkbaar was er reden om acuut in actie te komen. Daarvoor zijn verschillende scenario’s denkbaar, misschien was er informatie dat de man op het punt stond een (nieuw) misdrijf te plegen.

Veiligheid

Maar de politie Rotterdam, die voor de arrestatie de hulp inriep van Oost-Brabant, houdt zich op de vlakte. De verdachte stond bekend als vuurwapengevaarlijk. De inzet van zwaarbewapende agenten is dan gebruikelijk. Verder was de politie al langer naar hem op zoek toen informatie binnenkwam dat hij zich in de trein naar Eindhoven bevond, mogelijk met wapen. ,,Zo iemand wil je niet in een volle trein hebben. Juist uit veiligheid voor reizigers hebben we hem daaruit gehaald”, aldus de politie.

Quote Als we hem thuis konden oppakken, was dat wel gebeurd Politiewoordvoerder

Dat klinkt wat tegenstrijdig; de situatie had ook uit de hand kunnen lopen als de verdachte naar een vuurwapen had gegrepen. Of hij een wapen op zak had, is niet duidelijk. Dat is waarschijnlijk wel waar agenten naar op zoek gingen toen ze na zijn aanhouding de trein doorzochten. De politie wil daar verder niet op ingaan.

‘Zo, die is dood’

De 24-jarige Dordtenaar is de derde verdachte in de zaak van een schietpartij in de wijk Sterrenburg in Dordrecht op 18 oktober. Eerder werden al twee Dordtenaren van 19 en 35 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Het 17-jarige slachtoffer was op vrijdag 18 oktober in het bijzijn van een vriend, toen hij op straat aan de Zuilenburg werd neergeschoten. De daders lieten de jongen zwaargewond achter. ‘Zo, die is dood’, zouden ze volgens een getuige hebben gezegd. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en maakt het inmiddels goed, meldt de politie. Aan de schietpartij zou een ruzie om geld vooraf zijn gegaan.

Alert

De gebeurtenissen zorgden voor onrust in Sterrenburg. De politie liet zich er de afgelopen tijd extra zien om de buurt een veilig gevoel te geven. Volgens buurtbewoners is het sindsdien rustig gebleven, op vuurwerkoverlast na. ,,Ik ben wel alerter’’, zegt een 30-jarige bewoonster van de Zuilenburg.