Politie onderzoekt schietpartij bij Ikea in Son: mogelijk vanuit auto geschoten

Groot deel winkelcen­trum WoensXL alweer verkocht, nieuwe eigenaar ziet kansen om problemen aan te pakken

14 april EINDHOVEN - Een derde van Winkelcentrum Woensel is een jaar na de vorige koop opnieuw overgegaan in andere handen. Voor 30 miljoen euro is Certitudo Capital de nieuwe eigenaar van 36 panden. De Bossche investeringsmaatschappij moet WoensXL weer klaarmaken voor de toekomst, samen met andere eigenaren en huurders.