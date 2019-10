Politie onderzoekt sporen moordzaak Dennis Struijk in Weert

Tijdelijke sluiting Eindhoven­se shisha-loun­ge kost dertig mille

13:46 DEN BOSCH - Ook al is het maar voor twee weken, sluiting van de shishalounge in de Eindhovense Kruisstraat levert de eigenaar flinke schade op. Hij hoopt het daarom via een kort geding voorlopig op de lange baan te schuiven. Daar komt binnen twee weken een uitspraak over.