Politie onderzoekt ‘verdachte situatie’ bij bestelbus in Eindhoven, rechercheurs doorzoeken bosperceel

Pottenkij­kers steeds minder vaak welkom bij vergaderin­gen van Eindhoven­se gemeente­raad

EINDHOVEN – Achter dichte deuren debatteerde de Eindhovense gemeenteraad vorige maand over extra budget voor uitbreiding van zwemcentrum De Tongelreep. En binnenkort ook over de daklozenopvang aan de Fuutlaan. Geheim vergaderen is in Eindhoven niet speciaal meer. Is dat toeval of trend?