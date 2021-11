Politie ontdekt flinke hoeveelheid drugs in Eindhovense woning: man en vrouw opgepakt

Kloek boek over onderne­mers­fa­mi­lie Van der Meu­len-An­sems: pioniers, mét een eigen pretpark

HELMOND/EINDHOVEN - De familie Van der Meulen-Ansems zat in de regio lange tijd achter het stuur in de auto-industrie. Over de firma, die bijna 135 jaar bestaat, komt deze week een knap gedocumenteerd boek uit.

11:00