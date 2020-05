Politie pakt Eindhovens duo op voor moordplan

Raad: snellere aanpak hinder door Eindhoven Airport

19:29 EINDHOVEN - Het Eindhovense stadsbestuur gaat in gesprek met Eindhoven Airport om te bekijken of het mogelijk is sneller milieumaatregelen te treffen dan is afgesproken. Dat doet het college van B en W op aandringen van de fractie van GroenLinks, daarin gesteund door D66.