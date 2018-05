Politie plukt boef van dak in Eindhoven

Bijzonder moederdag­ont­bij­tje: Ernstig zieke Melissa geeft moeder ontbijt op bed middenin supermarkt

12 mei EINDHOVEN - Zondag is het Moederdag. Dat betekent vroeg op, eitjes bakken en boterhammen roosteren en dan alles stilletjes bij moeders op schoot zetten in bed. Maar dat geldt niet voor iedereen. Melissa Muller won namelijk de moederdagactie van de Albert Heijn aan de Leenderweg in Eindhoven. Haar moeder kreeg daarom vandaag al een ontbijtje op bed, middenin de winkel.