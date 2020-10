Politie plukt in Eindhoven en Budel automobilisten zonder geldig rijbewijs van de weg

Zwembad ir. Ottenbad in Eindhoven tijdelijk dicht na positieve coronatest van drie medewer­kers

9 oktober EINDHOVEN - Zwembad Ir. Ottenbad in Eindhoven gaat tijdelijk dicht nadat drie medewerkers positief hebben getest op corona. Een aantal medewerkers zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan. De sluiting is in eerste instantie voor vier dagen: zaterdag tot en met dinsdag.