Politie rijdt stropers klem in Mill: vier verdachten gepakt, vijfde op de vlucht

De politie kreeg al langer signalen dat er in de omgeving van Mill stropers actief waren. Rond 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag zagen boa’s twee auto’s rijden tussen de weilanden in de buurt van Mill. Een van de auto’s scheen met een felle lamp over het weiland om wild te spotten.

Even later zagen politieagenten die in de omgeving rondreden de tweede auto rijden. Na een korte achtervolging belandde deze auto in een droge sloot. De twee Eindhovenaren werden daarna aangehouden. In de twee auto’s zaten in totaal ook nog zes hazewindhonden, die vaak worden gebruikt bij de jacht. De politie heeft de honden in beslag genomen.