Politie toont beelden overvaller Readshop in Eindhoven

Video Poes Eu na twaalf jaar terug voor d'r oude dag in Geldrop

19:06 GELDROP - Ze wandelde als puber van huis weg in Eindhoven en kwam als bejaarde dame weer terug. Twaalf jaar was poes Eu zoek maar onlangs werd ze in Geldrop weer herenigd met haar baasjes Annemarie en Richard Cools.