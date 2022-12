Politie treft mogelijk drugslab aan op bedrijventerrein in Eindhoven, verdachte aangehouden

Noodlij­dend winkelcen­trum Heuvel in Eindhoven krijgt nieuwe eigenaar; herontwik­ke­ling tot Muziekberg is een flinke klus

EINDHOVEN - Voor 130 miljoen euro heeft winkelcentrum Heuvel in de Eindhovense binnenstad een nieuwe eigenaar: 3W Real Estate uit Maastricht en het Singaporese AT Capital Pte Ltd. Er wacht de opvolger van CBRE een flinke klus met de herontwikkeling tot Muziekberg met winkels en een vernieuwd Muziekgebouw.

16:13