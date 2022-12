Politie treft vermoedelijk drugslab aan op bedrijventerrein in Eindhoven, honden ingezet

Met het gezin aan de spellings­con­tro­le: E’Tyshra uit Eindhoven schreef eigen fantasyro­man

EINDHOVEN - Helhonden, goden, magie en poorten naar een andere realiteit. Nee, het gaat hier niet over de nieuwste J.K. Rowling of Suzanne Collins, maar over de debuutroman van E’Tyshra Vugts (21) uit Eindhoven. Haar fantasieverhaal heeft ze zelf bedacht, geschreven en klaargemaakt voor de persen.

9:10