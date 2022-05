Politie trekt dienstwapen en zet arrestatieteam in bij conflict in Eindhoven: geen aanhoudingen

Een bewoner van de Bennekelstraat zag maandagavond voor zijn of haar huis een ‘verdachte situatie'. Twee personen zouden een lange tijd in hun auto hebben gezeten. Volgens de politie was er voorafgaand aan de verdachte situatie mogelijk sprake van een ‘stevig conflict in de relationele sfeer’. Ook hield de politie er rekening mee dat één van de betrokkenen mogelijk een vuurwapen bij zich had, of zelfs meerdere.