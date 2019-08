Politie vernietigt telefoon van man die onnodig 112 belt

Zomerserie Exotisch zomerre­cept: Veel Balkancul­tu­ren in één pan

9:43 Met gjyveq staat vandaag een gerecht op tafel dat kenmerkend is voor de keuken van hun land Kosovo. Althans, voor zover Kushtrim Hasaj en zijn vrouw Merita weten. Hij dacht ook dat moussaka een typisch Kosovaars gerecht was, totdat hij het in de supermarkt tegenkwam, aangeprijsd als Griekse specialiteit.