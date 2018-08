Politie voert actie in afgeslankte vorm - 'Het stelt eigenlijk weinig voor'

Eis: veertien jaar cel Jos de G. voor doodslag en verkrach­ting Nicole van den Hurk

19:01 EINDHOVEN - Tegen verdachte Jos de G. is opnieuw veertien jaar cel geëist in het hoger beroep in de zaak Nicole van den Hurk. Dat is de maximale straf die het Openbaar Ministerie kan vragen. Wat het OM betreft, is wettelijk en overtuigend bewezen dat de nu 51-jarige tbs'er het Eindhovense meisje in 1995 heeft verkracht en omgebracht.