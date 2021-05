Politie voorkomt afpersing: bedrijven rond Eindhoven doelwit van criminele hackers

Binnenkort weer buiten zwemmen? Het kan in alle zwemplas­sen in Oost-Bra­bant, maar niet overal in West-Bra­bant

27 mei Goed nieuws voor zwemliefhebbers in Oost-Brabant: alle zwemplassen in Oost-Brabant blijken dit jaar veilig genoeg om in te zwemmen. Maar dit geldt niet voor alle West-Brabantse zwemplassen. Net nu het ernaar uitziet dat er een einde komt aan een opvallend fris en vooral nat voorjaar, komt de provincie Brabant met de mededeling om vooral geen duik te nemen in drie zwemplassen.