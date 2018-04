Politie waarschuwt voor actieve overvaller in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie houdt er serieus rekening mee dat één man bezig is met een overvalreeks in Woensel-Zuid in Eindhoven. Vier ondernemers werden recent slachtoffer, van wie de laatste drie de afgelopen anderhalve week. De politie stuurde dinsdagavond zelfs een waarschuwend Burgernet-bericht om extra alert te zijn in die buurt.

De politie denkt aan één dader vanwege het signalement en omdat alle overvallen tegen sluitingstijd plaatsvonden. Dinsdag 13 en vrijdag 30 maart werd het Avia-tankstation aan de Joris Minnestraat halverwege de avond overvallen. In beide gevallen door een twintiger in een trainingspak met felle kleuren. De man bedreigde de medewerkers met een mes. De eerste overval maakte de overvaller geld buit, de tweede keer vluchtte de medewerkster op tijd naar de beveiligde ruimte in de zaak en ging de dader er zonder geld vandoor.

Vuurwapen

Vier dagen later - op dinsdag 3 april rond tien uur 's avonds - sloeg een overvaller honderd meter verderop toe in de Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat. Dit keer dreigde de gemaskerde man met iets dat op een vuurwapen leek. Hoe de supermarktmedewerker voorkwam dat de overval mislukte, is niet bekend, maar de dader vluchtte met lege handen. Weer vier dagen later was het opnieuw raak. Een kilometer van de vorige overvalplek loopt afgelopen zaterdag om 22.40 uur een gemaskerde man CafetariaXL aan de Generaal Coenderslaan binnen. Hij bedreigt het personeel met een een vuurwapen of iets wat daar op lijkt. De overvaller maakt een paar tientjes buit.

Extra alert