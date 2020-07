Politie was voorbereid op komst hooligans naar Eindhoven

EINDHOVEN - De politie had in de loop van de week al duidelijke signalen dat voetbalhooligans vrijdagavond naar Eindhoven zouden komen. Door de inzet van veel politiemensen in de stad bleef het rustig, zegt de Eindhovense politiechef Albert van de Wetering.