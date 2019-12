Politie wil nieuw groot kantoor in Eindhoven. Plek voor 1250 medewerkers

Nationale Politie

Door met grotere teams te werken op verzamellocaties hoopt de politie meldingen, signalen en aangiften effectiever op te pakken. Zo'n locatie wil de politie nu dus ook openen in Eindhoven. Er zijn in totaal drie locaties in de regio onderzocht. Twee in de buurt van de A58 en een op Land Forum in Meerhoven. Dat gebied was eerder in beeld al kantorenterrein maar die plannen werden in 2014 geschrapt.