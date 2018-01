Politie zoekt getuigen zware mishandeling op Stratumseind

Agenten werden zaterdagochtend op het Stratumseind aangesproken door een man die aangaf dat een vriend van hem zojuist mishandeld was. Kort daarna, rond 4.25 uur, troffen zij het 25-jarige slachtoffer uit Zuidland aan op de uitgaansstraat. Hij zat op de grond en was zeer ernstig toegetakeld in zijn gezicht. Het slachtoffer werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij zeven breuken in zijn gezicht heeft, onder meer bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus. Volgende week wordt hij hoogstwaarschijnlijk geopereerd.

Omdat de man er zo slecht aan toe was, is er nog geen aangifte gedaan. De politie verwacht dat dat vandaag zal gebeuren. „We zijn een onderzoek gestart", zegt de woordvoerder van politie. „Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op dit moment verzamelen we camerabeelden. Ook zijn we op zoek naar getuigen. Daarvoor is een oproep op onze website geplaatst. We willen zoveel mogelijk mensen spreken die iets hebben gezien of gehoord hebben en denken ons te kunnen helpen. Ieder klein detail kan van belang zijn om het verhaal helder te krijgen. Ook mensen die mogelijk in het bezit zijn van foto’s of filmpjes kunnen deze delen via het invullen van het online tipformulier op onze website."