Politieacties Eindhoven woensdag beperken zich tot omgeving stadion

Nieuwe skyline van Eindhoven: hoog­bouw-explosie in aantocht

20:00 EINDHOVEN - De rust op het bouwfront in de bouwvak is de stilte voor de storm. Nu is er nog maar één woontoren echt in aanbouw in Eindhoven, Onyx aan de Mathildelaan. Het is een voorbode van wat komen gaat in de stad.