Politieagente woest op feestvierder die haar zomaar uitscheldt in Eindhoven: 'Ik heb verdomme hele oud en nieuw gewerkt’

Volgens de agente regent het meldingen van vuurwerkoverlast, opstootjes, inbraken en van mensen die onwel zijn geworden. Samen met drie collega’s werkt ze zich suf om de veiligheid van andere mensen te waarborgen. Voor ze het weet staat ze met een ‘moe lijf’ om acht uur ‘s ochtends weer buiten. ,,Gewoon in mijn eigen kloffie, op weg naar mijn auto in de parkeergarage naast het bureau.”

‘Ik sta even perplex’

Wanneer ze de garage binnenloopt, ziet ze twee mannen staan. Eén van hen begint onmiddellijk van alles te roepen. ,,Ik negeer de man, hij heeft duidelijk te diep in het glaasje gekeken”, schrijft Els. ,,Als ik langs hem loop, hoor ik hem zeggen: ‘Ja, jij bent van de politie, kankerhoer!’ Ik sta even perplex. Hoor ik dit nou goed?”

Respectloos

Els stapt op de man af en maakt hem in enkele ‘korte, ferme woorden’ duidelijk dat zij dit niet zomaar pikt en dat ze het respectloos vindt. Wanneer ze wil wegrijden begint de man haar opeens te filmen. Dan is voor Els de maat vol. Ze zet haar auto aan de kant, rent het bureau binnen en haalt een collega om die ‘vervelende kerel’ even goed aan te pakken.

Even later wordt hij gevonden. ,,Hij blijkt boos te zijn omdat collega’s achter de balie eerder zijn aangifte niet wilden opnemen. Ik leg hem nog een keertje uit dat onze huisregels zijn dat we geen aangiften opnemen van mensen onder invloed, maar dat hij later, als hij nuchter is, terug kan komen of een afspraak kan maken.”