Politieauto beklad met schunnige Poolse teksten in Eindhoven

De wijkagenten waren in een woning bezig geweest met een melding. In de tussentijd bleken vandalen hun kans te hebben gegrepen en de politieauto te hebben beklad. Op het dak staat de naam van de Poolse voetbalclub Lech Poznan en op de achterdeur is ACAB gekalkt, dat staat voor 'all cops are bastards'. Ook is de afkorting CHWDP te lezen, die staat voor 'f**k de politie'. Op een aantal plekken staat hools (afkorting van hooligans) en hier en daar staat Poolse schuttingtaal als koze (geiten) en kurwy (hoeren).

Quote Dit is zó zinloos. Daarom heb ik het bericht ook gepost, met de hashtag handenaf­vanan­ders­mans­spul­len. Wijkagent Stephanie, Eindhoven

Zinloos

De Eindhovense wijkagente Stephanie, die zelf wijkagent is in een andere wijk, zette foto's van de bekladde auto op Instagram. ,,Dit is zó zinloos. Daarom heb ik het bericht ook gepost, met de hashtag handenafvanandersmansspullen. Bovendien zorgt een berichtje vaak voor veel reacties. Dan krijgen we meldingen van mensen die iets hebben gezien.''

De politie heeft op dit moment nog geen idee wie de dader is. ,,We hebben navraag gedaan in de buurt. De wijkagent van die buurt is ook op de hoogte'', aldus de wijkagente die zegt nog niet te weten of er camerabeelden beschikbaar zijn.

De teksten moesten met wasbenzine van de politieauto worden verwijderd omdat ze waren aangebracht met watervaste stiften. ,,De auto is schoon, maar moet toch nog gepolijst worden om er weer helemaal fris uit te zien'', zegt wijkagent Stephanie, die zich niet kan herinneren dat iets dergelijks ooit eerder is gebeurd. Of er aangifte is gedaan kon ze donderdagavond niet zeggen.