Politiechef: ‘Agenten weg uit voetbalstadions in Eindhoven en meer tijd in zedenzaken’

„We roepen al jaren dat de politie weg moet uit de voetbalstadions, maar we zitten er op sommige plekken (PSV en FC Eindhoven, red.) nog steeds", geeft Paulissen een voorbeeld. Hij haalt ook de aanwezigheid in horecagebieden aan: "Daar zijn we 's avonds en 's nachts veel mensen aan kwijt. Op het Stratumseind in Eindhoven zijn we al langer aan het kijken hoe slimme technieken, bijvoorbeeld camera's, kunnen helpen. Ook willen we kijken of agenten nodig zijn bij bepaalde evenementen.”



Komend jaar licht de politie Oost-Brabant haar eigen organisatie door om te kijken waar minder agenten kunnen worden ingezet. Afgelopen jaar kwam het politiewerk in Oost-Brabant onder druk te staan door het enorme aantal demonstraties. Dat varieerde van de vele betogingen van Pegida in Eindhoven en de stalbezetters in Boxtel tot en met de boze boeren bij onder meer het provinciehuis in Den Bosch en de Jumbo in Veghel.